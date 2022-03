Erneuerbare Energien : Investor plant Solarpark in Bornheim

Bornheim Ein Investor möchte in Bornheim einen Solarpark bauen, um Strom aus Sonnenenergie zu erzeugen. Dafür ist aber ein Beschluss der Politik notwendig.

Früher wurde dort Kies abgebaut, jetzt soll auf einer Fläche zwischen A555, Uedorfer Weg und Gärtnersiedlung Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugt werden. Ein örtlicher Investor möchte auf der 5,2 Hektar großen ehemaligen Abgrabungsfläche einen Solarpark bauen, also eine Vielzahl von Photovoltaikanlagen, die nicht auf oder an einem Gebäude, sondern ebenerdig auf einer freien Fläche aufgestellt sind. Dafür ist allerdings ein Beschluss der Bornheimer Kommunalpolitik notwendig.

Und so werden sich der Ausschuss für Stadtentwicklung und danach der Bornheimer Stadtrat in dieser Woche mit der Angelegenheit befassen. Denn: Nach Angaben von Investor und Stadtverwaltung gibt es für den ins Netz eingespeisten Strom nur dann eine Vergütung, wenn der Solarpark im Geltungsbereich eines rechtskräftigen Bebauungsplans liegt. Und das wäre bislang nicht der Fall.

Strom für mehr als 1500 Haushalte

Daher soll die Politik nach dem Willen der Stadtverwaltung das Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans beschließen und den Flächennutzungsplan für den Bereich ändern. Dieser sieht laut Verwaltung aktuell an der Stelle eine Fläche für die Abgrabung oder Gewinnung von Bodenschätzen vor, geändert werden soll das in eine sogenannte Sonderbaufläche für Photovoltaikanlagen.

Den Unterlagen zur Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung liegen Information seitens des Investors zur geplanten Anlage bei. So sollen durch den Solarpark jährlich 5,45 Millionen Kilowattstunden Strom produziert werden, womit sich nach Angaben des Investors mehr als 1500 Haushalte versorgen ließen. Die jährliche CO 2 -Einsparung wird auf 3780 Tonnen beziffert. Durch eine Videoüberwachung solle verhindert werden, dass sich der Solarpark in eine wilde Müllkippe verwandelt, heißt es weiter.

Parents for Future zum zweiten Mal in Bornheim

Die Module des Solarparks sollen nach Angaben des Investors nach Osten und Westen ausgerichtet sein. Aus diesem Grund sei die „Mittagsspitze“ bei der Stromproduktion „leicht gekappt“, allerdings produzierten die Module früher am Morgen und später am Abend Strom, wie es heißt. Die Anlage als solche soll laut Investor auf Montagesystemen stehen, die keine Fundamente erforderten.

Stadtverwaltung befürwortet Projekt