Erneuerbare Energien Solarpark in Bornheim könnte schneller in Betrieb gehen als gedacht

Die jährliche CO 2 -Einsparung wird auf 3780 Tonnen beziffert. Durch eine Videoüberwachung solle verhindert werden, dass sich der Solarpark in eine wilde Müllkippe verwandelt, hieß es damals weiter. Die Module des Solarparks sollen laut Investor in Ost-West-Richtung aufgestellt werden. So sollen die Module früher am Morgen und später am Abend Strom produzieren. Wie die Stadtverwaltung jetzt in den Ausschussunterlagen noch ausführt, soll der Park aus rund 17.000 Solarpanels bestehen. Des Weiteren ist ein Trafohäuschen vorgesehen.