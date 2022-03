Aufbau von Erneuerbaren Energien : Bornheimer Politik befürwortet geplanten Solarpark

In Bornheim will ein privater Investor einen Solarpark bauen. Foto: dpa/Marcus Brandt

Bornheim Ein privater Investor will in Bornheim einen Solarpark bauen. Die Kommunalpolitik unterstützt das – und hat dafür nun eine wichtige Entscheidung getroffen.

Das Thema hatte zuvor schon auf der Tagesordnung des Stadtentwicklungsausschusses gestanden. Auch dort gab es keinen Widerspruch. Schon 2020 hatten UWG, CDU und FDP im Rat einen Antrag auf Änderung besagten Flächennutzungs- beziehungsweise Bebauungsplans vorgelegt. Und so begrüßte denn auch die CDU das Vorhaben in der Ausschusssitzung ausdrücklich.

Wilfried Hanft (SPD) sprach den finanziellen Aspekt des neuen Solarparks an, in der Hoffnung auf zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen. Berthold Rothe (Grüne) wollte wissen, ob unterhalb der einzelnen Photovoltaikanlagen eine umweltfreundliche Bepflanzung möglich sei. Laut dem Ersten Beigeordneter Manfred Schier kann das erst später beantwortet werden. Noch wisse die Stadt nicht genau, wie die Anlage errichtet werden soll.

Nach Angaben des Investors sollen die Module nach Osten und Westen ausgerichtet sein, um so früher am Morgen und später am Abend noch Strom zu produzieren. So soll die Einspeisung ins öffentliche Netz gleichmäßiger erfolgen.