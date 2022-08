Mehrere Verfahren gegen den Veranstalter : Stadt Bornheim und Polizei lösen erneut illegale Technoparty auf

Bornheim In Bornheim werden weiter illegale Technopartys gefeiert – und weiterhin gehen Stadt und Polizei dagegen vor. Im vorliegenden Fall sogar, bevor es richtig losgehen konnte.

Wie berichtet, hatte es in den vergangenen Wochen immer wieder illegale Technopartys mit professioneller Licht- und Musiktechnik auf Bornheimer Stadtgebiet gegeben, etwa in Straßen- und Eisenbahnunterführungen. Unter anderem im sozialen Netzwerk Facebook hatten sich Anwohner über Lärm und Müll sowie über Anpöbelungen durch alkoholisierte Partygäste beschwert. Auch bei Stadt und Polizei waren Beschwerden eingegangen. So hatten die Behörden beispielsweise Ende Juli eine Party mit rund 100 Teilnehmern in einer Unterführung in Bornheim-Ort aufgelöst.