Lesen in der Kita Erste Kita-Bibliothek öffnet in Bornheim

„Die frühkindliche Sprach- und Leseförderung endet nicht an der Kita-Tür. Die Kinder sollen die Bücher mit nach Hause nehmen in ihren Alltag. Studien haben gezeigt, dass Kinder, denen vorgelesen wird, einen fünffach größeren Wortschatz haben“, erklärte Awo-Projektleiterin und Sprachberaterin Nicole Klein bei der Vorstellung der Bornheimer Kita-Bibliothek. Auf diese Weise trügen die Kinder die Sprachbildung auch in ihre Familien, wo oftmals Bücher nicht zum Alltag gehörten.