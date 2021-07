Erwähnung des Ortsnamen vor 1125 Jahren : Widdiger bereiten sich aufs große Ortsjubiläum vor

Bornheim-Widdig Der kleine Bornheimer Ortsteil Widdig wird 2023 stolze 1125 Jahre alt. So lange ist es her, dass er erstmals urkundlich erwähnt wurde. Die Anwohner beginnen jetzt schon mit den Vorbereitungen – und haben viel vor.

Die geplanten Aktionen zum Ortsjubiläum sollen nach Angaben des Fördervereins auf verschiedenen Säulen aufbauen, um wichtige Ereignisse aus der Geschichte Widdigs zu präsentieren. Weiterhin sollen „erlebbare Orte in analoger und auch in digitaler Form entstehen“, teilt Kany weiter mit. Ebenso sollen die Widdigerinnen und Widdiger aufgerufen werden, sich aktiv in das Jubiläum einzubringen. Weitere Details zu den Planungen für die Feierlichkeiten will der Förderverein in der nächsten Zeit bekannt geben. Auch eine Webseite soll noch eingerichtet werden.