Brandschutz : Weitere Millionen für die Feuerwehr in Bornheim

Das Waldorfer Feuerwehrhaus befindet sich an der Hostertstraße. Foto: Axel Vogel

Bornheim Die Stadt Bornheim will weitere Millionen in die Freiwillige Feuerwehr investieren. Konkret geht es um zwei Projekte. Das ist geplant.

Die Stadt Bornheim will weitere Millionen in die Ausstattung der Feuerwehr investieren. Dafür möchte sich die Stadtverwaltung in der nächsten Sitzung des Feuerwehrausschusses das Okay von der Kommunalpolitik holen. Konkret geht es um die Erweiterung der Feuerwehrhäuser für die Löschgruppen Waldorf und Merten – beides auf Grundlage des Brandschutzbedarfsplans für Bornheim.

Das Mertener Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr befindet sich an der Talstraße. Die Pläne für die Umgestaltung sehen einen rückwärtigen Anbau mit einer Nutzfläche von etwa 100 Quadratmeter vor sowie einen Carport für das Mannschaftstransportfahrzeug dahinter. Es soll eine nach Geschlechtern getrennte Umkleide geben, mit einer Schwarz-Weiß-Trennung – also die Trennung zwischen Einsatzkleidung und Privatkleidung – außerhalb der Fahrzeughalle. Der Parkplatz soll ausreichend beleuchtet werden, um eine Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Dafür hat die Stadtverwaltung Investitionskosten in Höhe von 800.000 Euro angesetzt. Das ist allerdings schon eine Weile her. „Perspektivische Kostensteigerung sind derzeit nicht zu ermitteln“, heißt es dazu in den Sitzungsunterlagen.

Stadt hat in Waldorf ein Grundstück gekauft

Selbiges gilt auch für die geplanten Arbeiten am Waldorfer Feuerwehrhaus an der Hostertstraße. In diesem Fall ist ebenso offen, inwieweit die Stadt die geplante Investitionssumme von 2,25 Millionen Euro nach oben korrigieren muss. Die Erweiterung des Gebäudes für die Waldorfer Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr soll auf einem benachbarten Grundstück entstehen, das die Stadt nach eigenen Angaben gekauft hat.

Der Anbau soll laut Stadt Platz für zwei Löschfahrzeuge bieten sowie Umkleiden und Sanitäranlagen erhalten, sodass auch im Waldorfer Gerätehaus eine Schwarz-Weiß-Trennung möglich ist. Das Obergeschoss des vorhandenen Feuerwehrhauses soll auf den Neubau ausgeweitet werden, um so den Seminarraum zu vergrößern. Im hinteren Bereich des Grundstücks sollen Parkplätze entstehen.

Sanierungsbedarf in vielen Stadtteilen

Sanierungs- und Modernisierungsbedarf haben nahezu alle Bornheimer Feuerwehrhäuser. So ist, wie berichtet, auch der Neubau des Herseler Hauses geplant. Zudem sollen die Löschgruppen Hemmerich und Rösberg ein gemeinsames neues Gerätehaus bekommen, ebenso wie die Löschgruppen Bornheim, Brenig und Dersdorf. Auch für Widdig gibt es Neubauabsichten.