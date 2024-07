Ungewöhnliches Projekt Wie Rösberger Grundschüler ihre Klasse in einen Escape-Room verwandeln

Hexenholz, Trollspucke und Feenhaar: Es sind höchst ungewöhnliche Materialien, die die Viertklässler der Rösberger Markus-Schule in Flaschen und Gläsern in ihrem Klassenraum vorfinden. Immerhin ist es auch ein ungewöhnliches Projekt, das sie an drei Schultagen mit einer „Professorin von der Rätselakademie“ durchführen: Die Hemmericher Spieleerfinderin Lisa Birrenkoven erstellt mit den Grundschülern ein Escape-Room-Spiel. Und die Erdmännchenklasse darf sich Rätsel ausdenken, die die Schüler aus der Parallelklasse zum Rezept mit den richtigen Zutaten für einen Zaubertrank führen sollen.