Roisdorfer Kirche wird zum Escape-Room In „Fremdistan“ werden die Spieler zu Flüchtlingen

Wie fühlen sich Flüchtlinge, die in ein fremdes Land kommen? Die meisten kennen die Sprache nicht, sie erleben andere Regeln, und die Einheimischen sind häufig zurückweisend. Einen Eindruck vom Fremdsein in einem fremden Land vermittelt noch bis zum 18. Oktober ein Live-Escape-Room in der Kirche St. Sebastian in Roisdorf. „UNbekanntes UNbehagen“ lautet der Titel des kostenlosen Spiels, in dem sich Teams von drei bis sieben Spielern als Flüchtlinge im Land „Fremdistan“ wiederfinden.