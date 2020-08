Beginn der Vorarbeiten zum Neubau : Europaschule Bornheim bekommt eine neue Sporthalle

Verzögerung in Sechtem

In den vergangenen Jahren wurden viele Sporthallen im Stadtgebiet komplett oder teilweise erneuert, darunter die Sporthalle der Johann-Wallraf-Schule in Bornheim-Ort sowie die Hallen der Grundschulen in Roisdorf, Hersel und Waldorf.

Die Sporthalle in Sechtem war samt Umkleiden nach einem Wasserschaden ebenfalls runderneuert worden: Sie kann seit Anfang November 2019 wieder genutzt werden. Die Nutzung der Sanitäranlagen ist seit Anfang März möglich. Wie die Stadt mitteilt, sind am Fliesenbelag in den Herrenduschen noch Mängel zu beseitigen. Die Arbeiten konnten in den Osterferien nicht ausgeführt werden, da es durch die Corona-Pandemie zu Lieferschwierigkeiten kam. Das Unternehmen sei nunmehr aufgefordert, die Mängelbeseitigung innerhalb einer Frist bis zum 7. August vorzunehmen, so die Stadt.

Sanierungsbedarf gibt es unter anderem noch an der Sporthalle Uedorf. Dieser wird in nächster Zeit angegangen. Im Rahmen des Neubaus der Gesamtschule Merten entsteht dort eine neue Dreifachsporthalle.