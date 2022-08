Auszeichnung der Europaschule Bornheim : Raúl Krauthausen erhält den „Bornheimer“ 2022

Auszeichnung : Rupert Neudeck erhält den "Bornheimer" 2016 Der diesjährige "Bornheimer" der Europaschule Bornheim geht an Rupert Neudeck. Das teilte Schulleiter Christoph Becker am Dienstagvormittag mit. Neudeck sei eine Persönlichkeit mit "einem klaren Bekenntnis zur Menschlichkeit", so Becker, auch mit Blick auf die aktuelle Flüchtlingsthematik.