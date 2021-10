Zwei Konfessionen, eine Kirche : Evangelische Kirche in Walberberg ist umgezogen

Bornheim-Walberberg Im Juni war die evangelische Kirche in Walberberg entwidmet worden. Nun haben die Gemeindemitglieder eine neue Heimat gefunden, im örtlichen katholischen Gotteshaus. Umgezogen sind auch drei richtige schwere Gegenstände.

Seit einigen Tagen liegt das Okay des Erzbistums Köln vor: Die evangelischen Christen der Walberberger Martin-Luther-Kirche dürfen Dauergäste in der katholischen Sankt-Walburga-Kirche sein. Nach der Entwidmung des evangelischen Gotteshauses am Matthias-Claudius-Weg im März standen die rund 500 Gemeindemitglieder, die zur evangelischen Kirchengemeinde Brühl gehören, ohne eigenes Gotteshaus da. Da aber seit rund 15 Jahren die Ökumene in Walberberg großgeschrieben wird, war es für die katholischen Mitchristen kein Thema, den Glaubensbrüdern und -schwestern die Mitnutzung der eigenen Kirche anzubieten.