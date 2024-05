Ex-Bundespräsident Christian Wulff in Bornheim „Man muss aber wählen gehen“

Mit Blick auf die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg in diesem Jahr holt Wulff weit aus: über die Erfahrungen der dortigen Menschen im DDR-Regime, den gewaltigen Bruch nach der Wende bis zur Kritik daran, dass es zu wenig Austausch und Interesse von Menschen im Westen mit ihren Landsleuten im Osten gebe. Auch spreche die Politik zu wenig über die wirklichen Anliegen der Menschen, etwa das Auseinanderbrechen von Strukturen vor allem in ländlicheren Gegenden.