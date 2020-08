Rund 30 Teilnehmer erwartet : Fahrraddemonstration in Bornheim am Samstag

Fahrraddemonstration in Bornheim am Samstag

Am Samstag findet eine Fahrraddemonstration in Bornheim statt. (Symbolbild) Foto: dpa/Sina Schuldt

Bornheim Am Samstag zieht eine Fahrraddemonstration durch Bornheim. Es werden rund 30 Teilnehmer erwartet. Die Polizei rechnet mit Verkehrsbeeinträchtigungen.

Am Samstag findet zwischen 11 und 13 Uhr eine Fahrraddemonstration in Bornheim statt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, laufe diese unter dem Motto „Verkehrswende“. Erwartet werden rund 30 Teilnehmer.