Streit um Windräder in Bornheim Bürgermeister: FDP verunsichert mit falschen Behauptungen die Menschen

In Sachen Windenergie dürften die Mitglieder der Bornheimer FDP-Ratsfraktion und Bürgermeister Christoph Becker so schnell keine Freunde mehr werden. Hatten die Freien Demokraten kürzlich mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde in der Sache gegen Becker gedroht, hat dieser nun eine Erklärung auf der städtischen Internetseite veröffentlicht. In dieser wirft Becker der FDP-Fraktion vor, dass sie „immer wieder falsche Behauptungen aufstellt und damit Bürgerinnen und Bürger verunsichert“.