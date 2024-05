100 Jahre SPD in Bornheim Mit einem Bahnarbeiter fing alles an

Mit Heinrich Schurf fing alles an. Der Bahnarbeiter hat ein Stück sozialdemokratische Geschichte geschrieben. Am 4. Mai 1924 errang er als erstes SPD-Mitglied ein kommunalpolitisches Mandat in Bornheim. Da dies zugleich die erste urkundliche Erwähnung der Partei in Bornheim ist, wird nun das 100-jährige Bestehen gefeiert (siehe Info-Kasten).