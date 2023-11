Feuerwehreinsatz bei Bornheim VW Golf brannte auf der A555 komplett aus

Als die Feuerwehr eintraf, stand der Wagen bereits in Flammen, so dass eine rechtzeitige Löschung nicht mehr möglich war. Der Golf brannte komplett aus. Die Einsatzkräfte konnten lediglich noch die Brandstelle auf der Autobahn in Richtung Kreuz Bonn-Nord für den nachfolgenden Verkehr absichern und den Brand anschließend löschen.