Unwetter über Bonn und Region Schwere Schäden in der Eifel nach Gewittersturm

Im Eifelkreis hingegen kam es zu schweren Schäden. Starke Gewitterböen deckten in Nusbaum-Freilingen zahlreiche Dächer ab. Einige Straßen in der Region sollten wegen umgefallener Bäume gesperrt worden sein. „Wir haben derzeit keinerlei Informationen über Verletzte, sind aber dabei, die Lage gemeinsam mit unseren Einsatzkräften vor Ort zu erkunden“, sagte ein Sprecher des Katastrophenschutzes am Donnerstag.