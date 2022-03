50 Einsatzkräfte vor Ort : Waldgrundstück in Bornheim in Flammen

Foto: Axel Vogel

Roisdorf In Bornheim-Roisdorf ist am Sonntagnachmittag ein Waldgrundstück in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf ein Haus übergreift.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf einem Grundstück mit Wald entlang der Schußgasse in Roisdorf ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Informationen des Wehrleiters Wolfgang Breuer sind 50 Feuerwehrleute im Einsatz.

Die EInsatzkräfte konnten verhindern, dass das Feuer auf ein Haus übergreift. Gegen 16.45 Uhr waren die Feuerwehrkräfte noch im Einsatz.

Weitere Informationen folgen.

(ga)