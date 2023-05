Nach Geldautomatensprengung Kreissparkasse hat über die Zukunft der Filiale in Hersel entschieden

Die Filiale der Kreissparkasse Köln im Bornheimer Stadtteil Hersel wird nach der Sprengung des dortigen Geldautomaten nicht wieder öffnen. Das teilte die Kreissparkasse am Freitag mit. Anfang November 2022 hatten weiterhin unbekannte Täter den Automaten mitten in der Nacht in die Luft gejagt, um an Geld zu kommen.