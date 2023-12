Künstlerisches Filzen aus Leidenschaft Bei dieser Bornheimerin ist jede Filzfigur ein Unikat

Für Ursula Reingen ist Wolle ein ganz besonderes Material. „Die Vlieswolle nehme ich zum Formen der Figuren, die Kammzugwolle, die feiner ist, eher für Haare oder die Beine. Es ist die vielfältige Technik, das Filzen, was mich fasziniert“, erzählt die 65-Jährige in ihrem Haus in Waldorf. Dort hängen an einen Weihnachtsstrauch auf dem Wohnzimmertisch weißgekleidete Engel und farbenfrohe Wichtel, ein großer brauner und stachelloser Igel steht daneben. Die Waldorferin filzt in erster Linie Dekoartikel. Schneeflocken oder die Heilige Familie mit Maria, Josef und dem Jesuskind gehören ebenso zum Sortiment wie Fliegenpilze oder gefilzte Herzen.