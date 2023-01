60.000 Euro Einnahmen weniger im Jahr : Stadt Bornheim schafft Wettbürosteuer ab

Bornheim Um die Finanzen der Stadt Bornheim steht es nicht gut. Dennoch schafft sie die erst 2018 eingeführte Wettbürosteuer wieder ab, weswegen ihr 60.000 Euro im Jahr entgegen. Warum geht die Stadt so vor?

Dass Grund- und Gewerbesteuer in Bornheim steigen werden, scheint sicher. Aber wie viel mehr müssen die Menschen in der Stadt bezahlen? Auf die Frage gibt es durchaus unterschiedliche Antworten.

Seit 2018 zahlten Wettbüros in Bornheim, die nicht nur Wettscheine für Sport- und Pferdewetten verkaufen, sondern in denen man auch die Wettergebnisse an Monitoren verfolgen kann, rund drei Prozent des Wetteinsatzes an die Stadt. Als zusätzliche Abgabe, denn die Wettbüros werden bereits nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz des Bundes mit fünf Prozent des Wetteinsatzes besteuert.