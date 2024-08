Ordnungswidrig geparkte Lastwagen „Bornheim kapituliert vor Lkw-Fahrern“

Unternehmer aus dem Gewerbegebiet Bornheim Süd haben die Nase voll. Lastwagen fremder Firmen würden dort regelmäßig und in großer Zahl ordnungswidrig abgestellt. So lautet eine Beschwerde, die auf Antrag des Roisdorfer Gewerbevereins in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Bürgerangelegenheiten am Donnerstag, 21. August, erörtert werden soll. „Unsere Mitgliedsfirmen beklagen sich seit Längerem über das illegale Parken“, schreibt der Vorsitzende Harald Stadler in dem Antrag zur Tagesordnung.