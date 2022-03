Flucht aus der Ukraine : Stadt Bornheim bereitet Unterkünfte vor

Bornheim Die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine sind in Bornheim angekommen. Sozialdezernentin Alice von Bülow gibt einen Überblick.

Eine enge Zusammenarbeit auf Kreisebene soll Synergieeffekte schaffen. So zum Beispiel werden Betten und Matratzen immer weniger, so dass die Kommunen im Kreisgebiet in diesem Fall „gegenseitige Hilfe“ vereinbart haben. Von Bülow appellierte noch einmal an die privaten Gastgeber, Flüchtlinge bei der Stadt zu melden, um die Anzahl der Menschen zu erfassen. Dies sei eminent wichtig auch für die Planung von Schul- und Kitaplätzen (E-Mail: info@stadt-bornheim.de). Die Registrierung der Flüchtlinge erfolgt dann über das Ausländeramt des Kreises in Siegburg, so dass dann das Geld ausgezahlt werden kann.