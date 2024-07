Eltern und Kinder in großer Sorge Schule in Bornheim droht die Schließung

Am Freitag ist das Schuljahr zu Ende gegangen, die großen Ferien haben begonnen – auch für die 47 Schülerinnen und Schüler des Bornheimer Teilstandorts der St.-Ansgar-Schule. Doch die kleine Schulgemeinschaft blickt in eine ungewisse Zukunft. Wird nicht schnell eine Lösung für ein großes Problem gefunden, wird die Dependance der in Hennef ansässigen Schule geschlossen. Und das wäre in gleich mehrfacher Hinsicht eine schlechte Nachricht.