Ein- und Überblick über Geschichte : Förderverein Dorfgemeinschaft Hemmerich bietet Demkmal-Rundgang an

Besucher erfahren auf großformatigen Schildern so einiges über den historischen Ursprung des Dorfes. Mittels QR-Code können die Erläuterungen auch per Smartphone gelesen werden, wie Mark Bends, Ehrenamtlicher im Förderverein, zeigt. Foto: Axel Vogel

Bornheim-Hemmerich Den Kölner Dom kennt wohl jeder in Bornheim, aber die meisten kennen die eigene Heimat nicht. Das soll sich ändern. Denn der Förderverein Dorfgemeinschaft Hemmerich hat einen zwei Kilometer langen Rundweg entlang acht Denkmäler eingerichtet.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Susanne Träupmann

Wer kennt schon die Geschichte von Burgruine oder Vikarienhof in Hemmerich? Jeder historisch Interessierte kann das jetzt ändern. Mitte November hat der Förderverein Dorfgemeinschaft Hemmerich im kleinsten Bornheimer Ort einen zwei Kilometer langen Rundweg entlang der acht Denkmäler eingerichtet. Start ist an der Schule, die bis heute zwar nicht zu den örtlichen Überresten gehört, dafür aber der daneben liegende Friedhof, das Kriegerdenkmal und die ins Auge stechende Burgruine. Sie sind die drei ersten der insgesamt neun Stationen, die einen Ein- und Überblick über die Geschichte des Ortes geben.

Von der Kreuzstraße über den Burgwiesenweg, Maaßenstraße, Zweigrabenweg, Waasemstraße und Pützgasse bis zurück zum Ausgangspunkt erfahren die Besucher auf großformatigen Schildern so einiges über den historischen Ursprung, die Zusammenhänge und den Status Quo der Gebäude, die das Dorf bis heute prägen.

3000 Euro kostete die Realisierung des „Spaziergangs“

Mittels QR-Code können die Erläuterungen auch per Smartphone gelesen werden. Zwei Jahre lang haben die Ehrenamtlichen des Fördervereins um den stellvertretenden Vorsitzenden Dietmar Klein, Beisitzer Guido Marx, Mark Bends und den Vorsitzenden des Ortsausschusses Christoph Eichen und Walter Berchtold die Idee entwickelt, Fördergelder akquiriert, Texte formuliert und Trägergerüste organisiert und aufgebaut. Hunderte von Stunden haben sie investiert, um Einheimischen und Besuchern des Ortes die örtliche Historie verständlich nahezubringen.

3000 Euro kostete die Realisierung des „Spaziergangs“, Mittel, die der Förderverein durch den Heimatcheck des NRW-Heimatministeriums und der Städte- und Gemeindestiftung der Kreissparkasse Köln aufbringen konnte. Bei der Beschaffung historischer Bilder hat das Archiv Bornheim geholfen, bei den Fakten griff der Verein auf die zahlreichen Publikationen des Lokalhistorikers Horst Bursch zurück.

Startschuss in kleinem Kreis fiel am Freitag an der Schule

Mit dem Projekt hat sich Initiator Christian Koch – er gehörte 2012 zu den Gründungsmitgliedern des Fördervereins und war bis Oktober im Vorstand aktiv – ein Herzensanliegen erfüllt. Denn auch als gebürtiger Hemmericher „konnte ich nicht zu jedem Denkmal etwas sagen“, sagte er. Ursprünglich wollte der Förderverein die Denkmalroute mit einer offiziellen Feier samt Führungen auf den Weg bringen, Corona machte dem einen Strich durch die Rechnung. So fiel der Startschuss in kleinem Kreis am Freitag an der Schule, die durch die Fernsehserie „Mord mit Aussicht“ als Polizeistation Hengasch berühmt geworden ist.

„Je mehr Menschen über ihren Heimatort erfahren, desto mehr können sie sich mit diesem identifizieren und sich dort auch einbringen“, freute sich Bürgermeister Christoph Becker über das private Engagement. Marx, der seit 24 Jahren im Höhenort wohnt, „hat immer wieder festgestellt, dass die Menschen zwar den Kölner Dom kennen, aber nicht die eigene Heimat“. Wie zum Beispiel die Ursache für die Burgruine mitten im Zentrum, die erst im August 1945 durch ein Feuer entstanden ist.