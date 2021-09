Eskalierter Streit in Bornheim : Frau wird nach Attacke mit Reitgerte polizeilich gesucht

Eskalierter Streit in Bornheim

Bornheim Nachdem im März ein Streit zwischen zwei Hundebesitzern eskaliert ist, fahndet die Polizei mit einem Foto nach einer Tatverdächtigen. Sie soll ihren Kontrahenten mit einer Gerte geschlagen haben.

Am Vormittag des 10. März hatten zwei Hundebesitzer auf dem Feldweg in Höhe des Bornheimer Modellflugplatzes eine Auseinandersetzung. Eine unbekannte Frau wird verdächtigt, den 66-jährigen Mann dabei mit einer Reitgerte geschlagen zu haben. Zuvor hatte Sie bereits den Hund des 66-Jährigen mit der Reitgerte attackiert. Dem Geschädigten gelang es damals, ein Foto der Verdächtigen zu machen.

Da die bisherigen Ermittlungen die Frau nicht identifizieren konnten, wird ein Foto von der Polizei nun zur Foto-Fahnung im Fahndungsportal der Polizei veröffentlicht. Der Frau wird der Versuch gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Zeugen, die Angaben zur Identität der Verdächtigen machen können, werden gebeten sich per Telefon unter 0228/150 oder per E-Mail an KK37.Bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.