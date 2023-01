Ermittlungen der Polizei : Unbekannte Frau soll weitere Kinder in Merten angesprochen haben

Bornheim-Merten Eine Frau soll offenbar mehrere Kinder in Merten angesprochen und versucht haben, sie mit Süßigkeiten zu locken. Die Polizei ist nun verstärkt im Ort präsent – und hat neue Informationen zu der Unbekannten.

Wie berichtet, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen, nachdem sie darüber informiert worden war, dass eine unbekannte Frau am Dienstag ein Kind auf dem Heimweg von der Martinus-Grundschule an der Beethovenstraße angesprochen haben soll. Die Frau soll zudem versucht haben, das Kind mit Süßigkeiten zum Mitkommen zu bewegen.

Nach Angaben der Polizei soll sich das so auch bei den weiteren Fällen zugetragen haben – unter anderem auf der Kirchstraße sowie an der Ecke Rochusstraße/Straußweg. Ereignet haben sollen sich die Fälle am Freitag vergangener Woche, am Dienstag sowie am Donnerstag. Besagte Frau soll nach Zeugenangaben braunhaarig und schlank sein sowie einen dunklen Mantel getragen haben. Laut Beyer soll sie um die 30 Jahre alt sein. Die Polizei sei nun verstärkt in Merten präsent.