Urteil vor dem Landgericht Bonn Ominöser Fall von gefährlicher Körperverletzung in Roisdorf

Zwar konnten die Ermittler am Tatort ein Klappmesser sicherstellen, an dem sich auch die DNA-Spuren des von dem Hieb Verletzten befanden. Es stimmte aber schon von seinem Äußeren nicht mit der von allen Zeugen beschriebenen Tatwaffe mit schwarzer Klinge überein. „Was können wir also feststellen?“, fragte die Richterin rhetorisch. „Nicht all zu viel“ – klar sei nur, dass sich die fünf Männer geschlagen hätten und im Anschluss zwei von ihnen starke Verletzungen erlitten.