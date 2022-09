Neues Freizeitangebot : Pilgerportal bietet zahlreiche Tipps für Wanderungen und Radtouren

Zur Vorstellung des neuen Pilgerportals begrüßt Pfarrer Matthias Genster eine Gruppe Radpilger an der Sankt-Walburga-Kirche in Walberberg. Foto: Axel Vogel

Bornheim-Walberberg Pilgern ist mehr als nur wandern. Das beweist ein neues Internetportal, das jetzt in Bornheim vorgestellt wurde. Das gibt es zu entdecken.

Pilgern ist mehr sich einfach nur in der Natur fortzubewegen. „Pilgern ersetzt morgens die Muckibude und nachmittags den Psychiater“, sagte Udo Wallraf, Mitarbeiter beim Erzbistum Köln. Und dieses bietet ab sofort auf der Plattform rheinland-pilgern.de eine Fülle von Routen und Touren an, insbesondere für Radfahrerinnen und Radfahrer.

Bereits Ende 2000 überzeugte Wallraf, damals noch im Bereich der Medienarbeit für das Erzbistum Köln tätig, seinen Arbeitgeber mit Unterstützung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, eine eigenständige Online-Plattform für Radtouren im Rheinland ins Leben zu rufen. So entstand der Vorgänger „pfarr-rad – Kirche erfahren“.

Es geht nicht nur um Religiöses

Im neuen, kostenlosen Portal rheinland-pilgern.de wurden jetzt auch reine Wanderrouten mit aufgenommen. „Aktuell sind von den 176 angebotenen Touren aber nur zwölf für Wanderer“ erläutert Wallraf, Leiter des Medienkompetenz Zentrums im Katholisch-Sozialen Institut in Siegburg, bei der Vorstellung des Angebots an der Sankt-Walburga-Kirche im Bornheimer Stadtteil Walberberg. Neben den Routen, die vom Team um den 65-jährigen ins System eingestellt wurden, bietet die Website auch eine Schnittstelle für die Nutzerinnen und Nutzer an, um eigene Inhalte zu erstellen.