Demo vor der Europaschule : Fridays for Future fordern klimaneutrales Bornheim bis 2035

Bornheim Jugendliche aus Bornheim machen Druck beim Klimaschutz und kritisieren das Vorgehen der Kommunalpolitik.

Die Gruppe war überschaubar, ihr Protest aber weder zu übersehen noch zu überhören. Mit Plakaten, Transparenten, Schlachtrufen und unter Einhaltung der Corona-Hygieneregeln demonstrierten Mitglieder des Bornheimer Ablegers von Fridays for Future am Donnerstagabend für eine klimaneutrale Stadt. Gemeint ist damit, dass eine Stadt möglichst gar kein klimaschädliches CO 2 ausstößt oder die Emissionen durch Maßnahmen vollständig kompensiert.

Nach dem Willen der Umweltaktivisten aus Bornheim soll dieser Zustand bis 2035 erreicht werden. Mia Hense, Pressesprecherin bei Fridays for Future Bornheim, verwies auf eine anderthalb Jahre alte Studie des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie, die das Jahr 2035 als Vorgabe ausweist. Damit Bornheim klimaneutral werde, müssten etwa der öffentliche Nahverkehr und Radwege ausgebaut werden, so Hense. Auch beim Ausbau von Solar- und Windenergie könne die Stadt etwas tun.

Positioniert hatten sich die Klimaaktivisten, mit Unterstützung der örtlichen Gruppe von Parents for Future, vor der Europaschule. In deren Aula tagte am Donnerstagabend der Bornheimer Umweltausschuss. Auch zum Thema Klimaneutralität, allerdings so, dass es von Fridays for Future im Vorfeld der Sitzung als „ambitionslos“, kritisiert wurde.