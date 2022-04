Obstbauer reagiert auf Kälteeinbruch : Frost macht Landwirten in der Region zu schaffen

Bornheim Birnen und Süßkirschen stehen in voller Blüte und plötzlich bricht der Winter am Samstag noch einmal ein. Der Obstbaubetrieb Schmitz-Hübsch schützt seine Bäume mit Beregnung vor dem Frost.

Schnee und Minusgrade: Der Wintereinbruch am Samstag machte besonders den Landwirten schwer zu schaffen: So auch im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis, wie zum Beispiel beim Obstbaubetrieb Schmitz-Hübsch in Merten. Dort stehen gerade Birnen und Süßkirschen in voller Blüte, bei den Apfelbäumen beginnt die Blütezeit bald. „Da sind Apfelbäume besonders empfindlich. Wir hatten minus ein Grad. Es wäre vielleicht auch ohne Berieselung gegangen. Das weiß man aber nicht vorher“, erklärte Inhaber Roland Schmitz-Hübsch.