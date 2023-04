Anwohner kritisieren Planung Früheres Gemeindehaus in Bornheim wird abgerissen

Die GTS baut und vermietet in der Region hauptsächlich Gewerbeimmobilien und hat auch schon mehrere Projekte in Bornheim realisiert. So errichtete sie beispielsweise 2019 den Bornheimer Business Campus, realisierte aber auch schon mehrere Wohnungsbauprojekte wie das in der Schuhmacherstraße. Derzeit baut sie auch das Wohngebiet Am Kunibertshof in Witterschlick.