Vielfältiges Programm Das gibt es bei den Spargelwochen in Bornheim zu erleben

Höhepunkt der Aktionswochen ist das „Frühlingserwachen im Vorgebirge“, das stets am letzten Sonntag im April stattfindet und in diesem Jahr am 30. April bei Biobauer Palm in Uedorf eröffnet wird. Zwischen 11 und 17 Uhr können die Besucher dann die Höfe von zehn beteiligten Betrieben erkunden: Biohof Bursch, Gemüsehof Steiger (beide Waldorf), Gartenbaumschule Hau (Walberberg), Obstbetrieb Schmitz-Hübsch (Merten), Bienenhaus Kardorf, Kunsthof Merten, Ziegenhof Rösberg, Gemüsehof Mertens und die Weinhandlung und Kellerei Jakob Antwerpen (beide Hersel). Geboten werden dort jeweils Führungen, Informationen, eine Nachhaltigkeitsrallye, Einblick in Produktionsabläufe sowie eine besondere Pflanzaktion.