Verkehrswende im Vorgebirge Für den Umbau des Roisdorfer Bahnhofs läuft die Zeit davon

Das Großprojekt zur Umgestaltung des Roisdorfer Bahnhofs nimmt Fahrt auf. Endlich, könnte man sagen – oder auch notgedrungen. Denn wie die Stadtverwaltung jetzt mitgeteilt hat, der zeitliche Horizont für die Arbeiten nun kritisch geworden. So muss die unter anderem vorgesehene Erneuerung der Personenunterführung zwingend im Jahr 2028 erfolgen. In dem Jahr steht, wie berichtet, eine Großsperrung der linksrheinischen Bahnstrecke (siehe Info-Kasten) an. Während dieser Sperrung muss die Unterführung neu gebaut werden. Denn laut Stadt plant die Bahn nach 2028 zunächst keine weiteren Sperrpausen auf der Strecke.