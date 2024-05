100 Jahre SSV Bornheim Als die Engländer den Fußball nach Bornheim brachten

Fußball ist weiterhin der Schwerpunkt. In der Abteilung spielen 482 Kicker in allen Altersgruppen. Kurz nach der Vereinsgründung fand im Dezember 1924 das erste Spiel statt: ein 2:2 gegen eine Mannschaft aus Widdig. In der Saison 1946/47 wurde die erste Seniorenmannschaft Kreisklassenmeister und stieg in die Bezirksklasse auf. Bis 2023 spielte die Mannschaft der U19 mehrere Jahre lang in der Mittelrheinliga, im vergangenen Jahr stieg die zweite Herren-Mannschaft von der Kreisliga A in die Landesliga auf.