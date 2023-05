Kommentar zum Fachkräftemangel Warum Bornheim einen vielversprechenden Ansatz gefunden hat

Es ist nicht fünf vor, sondern fünf nach zwölf, weshalb die Stadt Bornheim neue Wege wagt, um dem Fachkräftemangel im Baubereich entgegenzuwirken. Bereits seit Jahren gehen keine nennenswerten Bewerbungen mehr auf Ingenieursstellen ein und zwischenzeitlich hat sich die Personallage so zugespitzt, dass seit Herbst mehrere Bauprojekte verschoben oder gar gestrichen werden mussten. Die Arbeit staut sich nur so an.