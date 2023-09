Bornheim-Rösberg Neue Gedenktafel erinnert an jüdische Friedhöfe

Dabei geht es den beiden Organisatoren in erster Linie nicht um Verweise auf die Shoa und damit an die Vernichtung der Juden, sondern „wir wollen im Dorf jüdisches Leben im Alltag sichtbar machen“, machte Tourné deutlich. Das Interesse am Samstag war mit 60 Teilnehmern größer als die Veranstalter erwartet hatten. Auf große Resonanz stießen besonders die beiden Spielszenen an der Markusschule und auf der Fläche vor der Gedenktafel. In deren Mittelpunkt standen Regina Früh (dargestellt von Stefanie Hakvoort) und Joseph Salm (Ralph Erdenberger), deren Alltag in kurzen Sequenzen beim Kochen und bei der Abmessung des jüngeren Friedhofs gezeigt wurde.