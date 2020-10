Erinnerung : Gedenktafel in Rösberg erinnert an Zwangsarbeiter

Gedenktafel in Rösberg erinnert an Zwangsarbeiter

Bornheim-Rösberg Zwangsarbeit gab es während der NS-Zeit auch in Rösberg. Damit dieser unangenehme Teil der Dorfgeschichte nicht in Vergessenheit gerät, wurde nun eine Gedenktafel enthüllt.

Rund zwölf Millionen Zwangsarbeiter mussten während des Zweiten Weltkrieges in Deutschland schuften, auch bei den Landwirten in Bornheim-Rösberg. Ein unangenehmes Stück Dorfgeschichte, das aber nicht unter den Teppich gekehrt werden soll. Deshalb, so Ortsvorsteher Peter Tourné, habe er „jahrelang die Dorfgemeinschaft genervt“, bis er endlich am Ziel war: Auf dem Dorfplatz wurde nun eine Tafel zum Gedenken an diese Zwangsarbeiter enthüllt.