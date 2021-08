Naturschutz in Bornheim : Geld für Öko-Projekte

Bornheim Das Engagement des Landschaftsschutzvereins Vorgebirge wird mit dem Regenbogenpreis gewürdigt.

Fraktionsvorsitzender Johannes Bortlisz-Dickhoff hat den mit 500 Euro dotierten „Regenbogenpreis“ an den LSV-Vorsitzenden Michael Pacyna überreicht. Dies geschah vor einer Kulisse, wie sie passender nicht hätte sein können. Nämlich im Schatten des LSV-Aussichtsturms an der ehemaligen Kiesgrube oberhalb von Bornheim und Brenig, in die in den 1980er Jahren Müll gekippt werden sollte. Eine Bürgerinitiative mit Michael Pacyna an der Spitze wandte sich gegen diese Pläne. 1985 entstand daraus der Landschaftsschutzverein. Und der hatte Erfolg: Vor Gericht scheiterten die Mülldeponiepläne.