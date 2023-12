Kurioser Polizeieinsatz in Walberberg Mann will Geld abheben und steht plötzlich im Nebel

Bornheim-Walberberg · Einfach nur Geld abheben, das wollte ein Mann an einem Automaten in Walberberg. Am Ende konnte er kaum noch etwas sehen und rief die Polizei. Der Grund für das alles: eine kaputte Tür.

01.12.2023 , 15:16 Uhr

Der kuriose Vorfall ereignete sich an einem Geldautomaten in Walberberg. Symbolbild: dpa Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez





Von Christoph Meurer Redakteur Vorgebirge