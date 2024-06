Heimat-Check des General-Anzeigers Das denken die Bornheimer über ihre Stadt

Exklusiv | Bornheim · In welchem Bornheimer Ortsteil fühlen sich die Menschen am sichersten? Wo ist es am saubersten? Antworten auf diese und andere Fragen liefert der Heimat-Check des General-Anzeigers. Ebenso haben Einwohner mitgeteilt, was an Bornheim stört und was sie vermissen.

16.06.2024 , 15:00 Uhr

Die Rheinstraße in Hersel: Beim GA-Heimat-Check für Bornheim wird auch der Zustand vieler Straßen kritisiert. Foto: Axel Vogel

Von Christoph Meurer Redakteur Vorgebirge