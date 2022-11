Buch über Bäche und Ortsgeschichte : Chemieprofessor analysiert die Bornheimer Bäche

Zur Person

Der in Hameln geborene Georg Schwedt (79) studierte zunächst Chemie in Göttingen, promovierte in Hannover und habilitierte sich 1978 an der Siegener Universität in Analytischer Chemie. Nach einer Professur in Göttingen war er Direktor des Instituts für Lebensmittelchemie und Analytische Chemie an der Universität Stuttgart. Von 1987 bis zu seiner Emeritierung 2006 lehrte er an der Technischen Universität Clausthal. Schwedt machte sich auch als Autor zahlreicher Sach- und Lehrbücher, vorwiegend zu chemiehistorischen Themen und zur Lebensmittelchemie, einen Namen. Zurzeit liegt ihm besonders die Geschichte seiner Wahlheimat Bonn am Herzen. Seit 2017 ist er stellvertretender Vorsitzender der Goethe-Gesellschaft, Ortsvereinigung Bonn. hsf