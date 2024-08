Windkraft in Bornheim Geplante 246-Meter-Windräder nehmen neue Hürde

Gibt es im Streit um den Bau von Windrädern in Bornheim die nächste Wende? Das legt jedenfalls eine Pressemitteilung nahe, die die Stadtverwaltung am Freitag verschickt hat. Konkret geht es um den im Raum stehenden Konflikt zwischen den Brühler Schlössern und Windrädern in der Rheinebene, wenn diese eine Gesamthöhe von mehr als 150 Metern (Rotorspitze) haben. Doch gibt es diesen Konflikt überhaupt?