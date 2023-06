In Bonn vor Gericht Im Suff und Kokain-Rausch Studenten in Sechtem mit Messer bedroht?

„Haben Sie irgendwann mal aufgehört zu trinken“, fragte die Vorsitzende Richterin fast ungläubig, während der Angeklagte akribisch seinen Alkoholkonsum am Tattag rekapitulierte. Vor der 7. Großen Strafkammer muss sich seit diesem Donnerstag ein 21-jähriger junger Mann aus dem Saarland verantworten, weil er am Rosenmontag dieses Jahres einen gleichaltrigen Studenten aus Euskirchen am Bahnhof Bornheim-Sechtem mit einem Messer bedroht und seinem Opfer so 50 Euro abgepresst haben soll. Die Anklage lautet auf schwere räuberische Erpressung.