Wenig Beachtung für wichtige Themen : Geringe Resonanz bei Aktion zum Weltfrauentag in Bornheim

Bornheim CDU, SPD, Grüne und das Bornheimer Frauen-Netzwerk wollten anlässlich des Internationalen Frauentags am Dienstag auf dem Peter-Fryns-Platz viele wichtige Themen ansprechen. Das Motto der Aktion lautete „Who cares? In Kümmern steckt viel Kummer“. Doch die Resonanz war eher gering.

„Bis heute halte ich zu Hause die Fäden in der Hand. Vielleicht hätte ich einige Aufgaben schon früher meinem Mann überlassen sollen. Dabei stelle ich mir schon die Frage, ob ich es gekonnt hätte“, sagt Christa Küpper schmunzelnd. Für die 67-jährige ehemalige Lehrerin war und ist es selbstverständlich, sich um die häuslichen Belange zu kümmern. Damit steht die Alfterin nicht alleine. In den meisten Familien übernehmen die Frauen den Part des Kümmerns. Ob in der Familie, in einer Gemeinschaft oder im Beruf – stets sind es meistens Frauen, die für den reibungslosen Ablauf sorgen. Und um diese Frage ging es auch den Bornheimer Frauen von CDU, SPD, Grünen und dem Bornheimer Frauen-Netzwerk, die den Internationalen Frauentag am Dienstag auf dem Peter-Fryns-Platz unter das Motto „Who cares? In Kümmern steckt viel Kummer“ gestellt hatten.