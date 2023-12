Infoveranstaltung in Bornheim Gewerbehalle in Roisdorf wird neue Notunterkunft für Geflüchtete

Bornheim bekommt eine neue Notunterkunft für Flüchtlinge. In einer ehemaligen Gewerbehalle an der Roisdorfer Brunnenallee 31 werden ab dem 15. Januar 2024 zwischen 30 und 50 Flüchtlinge einziehen. Vertreter der Stadtverwaltung stellten sich bei einer Informationsveranstaltung am Montagabend den Fragen und Sorgen der Anwohner.