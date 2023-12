Beschluss im Stadtrat von Bornheim Glasverbotszone im Karneval wird größer

Bornheim · An Karneval sind jetzt auch in Teilen von Bornheim-Ort Gläser und Glasflaschen verboten. In anderen Ortsteilen gilt diese Regelung aus Sicherheitsgründen schon länger. Welche Regeln genau in den Ortsteilen gelten.

18.12.2023 , 16:00 Uhr

Glasgefahr beim Karneval. Das soll jetzt auch in Bornheim-Ort ein Ende haben. Foto: DPA

Von Susanne Träupmann

Noch kurz vor Weihnachten wirft der Karneval 2024 schon seine Schatten voraus. Dabei geht es wieder einmal um die Einrichtung von Glasverbotszonen während der Karnevalszüge. Gute Erfahrungen damit haben Ordnungsbehörden, Zugveranstalter, Verwaltung und Politik in einzelnen Dörfern bereits gesammelt, im kommenden Jahr wird es nach dem einhelligen Willen des Stadtrates auch in Bornheim-Ort am Karnevalssonntag (11. Februar 2024) ein solches Areal geben.