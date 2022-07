Gold bei „Unser Dorf hat Zukunft“ : Was Brenig so besonders macht

Brenig aus der Vogelperspektive. Foto: Stefan Hermes

Bornheim-Brenig Beim Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ hat der Bornheimer Stadtteil Brenig Gold gewonnen. Was hat die Jury überzeugt? Ein Besuch vor Ort.



Es ist nicht immer entscheidend, was man auf den ersten Blick sieht. Dass der Bornheimer Stadtteil Brenig beim jüngsten Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ mit Gold in der Kategorie „Große Ortschaften über 900 Einwohnerinnen und Einwohnern“ ausgezeichnet wurde, dürfte auch an „Unsichtbarem“ gelegen haben.

Im Mai hatte sich die Bewertungskommission auf eine Besichtigungstour durch sechzehn Dörfer im Rhein-Sieg-Kreis gemacht und dabei festgestellt, „welche besondere Bedeutung zivilgesellschaftliches Engagement hat und welche Leistungen die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen sowie Vereine in der Gestaltung ihrer Umwelt und Heimat erbringen“, wie es die Jurorin und Leiterin des Referates Wirtschaftsförderung und Strategische Kreisentwicklung der Kreisverwaltung, Regina Rosenstock, formuliert hatte.

90 Minuten, um sich zu präsentieren

„Es war ein Ritt auf der Rasierklinge“, sagt Brenigs Ortsvorsteher Wilfried Hanft (73) im Gespräch mit dem General-Anzeiger rückblickend. Nur 90 Minuten hatten die Breniger Zeit, sich und ihr Dorf zu präsentieren. „Es war einfach sehr schön“, so Hanft, „dass unser gemeinsames Engagement mit Gold gewürdigt wurde.“ Es sei eine motivierende Wertschätzung für die ehrenamtliche Arbeit vieler Bürgerinnen und Bürger. Und es sei ein Ansporn, in diese Richtung weiterzuarbeiten, betont der Ortsvorsteher.

Beispielhaft führt er das Engagement von Sabine Görres hervor. Mit der vor mehr als fünf Jahren eingerichteten Gemeindesozialstelle und vielen ehrenamtlich Helfenden konnte sie unter dem Leitgedanken „Das sorgende Dorf“ Projekte vorstellen, die den Wettbewerbsbedingungen in besonderer Weise gerecht wurden.

Es geht nicht mehr um jeden Blumentopf

Was früher einmal „Unser Dorf soll schöner werden“ hieß und vorzugsweise den Blumenschmuck und die gefegten Straßen der Orte in den Blick nahm, hat sich heute mit einem herausfordernd programmatischen Titel („Unser Dorf hat Zukunft“) zu einem differenzierten Wettbewerb entwickelt. Dabei geht es um die ländliche Entwicklung und die Dorferneuerung.

Brenigs Ortsvorsteher Wilfried Hanft freut sich über Gold beim Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". Foto: Stefan Hermes

„Gegenüber früher, wo jeder Blumentopf gezeigt wurde“, so Renate Becker-Steinhauer als Vorsitzende der zwölfköpfigen Bewertungskommission, seien nun aussagekräftige Präsentationen entstanden (der GA berichtete). Für sie sei es ein wichtiges Kriterium, dass man sich frage. Was kann das eigene Dorf und was fehlt ihm? „Und dann ist es noch wichtig, dass man bei diesen Fragestellungen das ganze Dorf mitnimmt“, so Becker-Steinhauer.

Zweite Auflage des Breniger Abendmarkts

Um das Dorfleben zu stärken, stellen die Brenigerinnen und Breniger einiges auf die Beine: etwa die Foto- und Plakataktion „Wir alle sind Brenig“, die 36 engagierte Einwohner auf zwölf Kalenderblättern zeigt. Beeindruckt war die Bewertungskommission auch vom Breniger Abendmarkt, der nun nach Corona-Pause zum zweiten Mal am 13. August (19 Uhr bis 22.30 Uhr) stattfindet und unter anderem zeigt, was der Ort an Vereinen und mit seinen Hofläden anzubieten hat, sowie von dem dreimal im Jahr stattfindenden Biergarten unter den Magnolienbäumen an der Kirche St. Evergislus.

Dazu kommen die Pläne, eine Mitfahrerbank im Ort aufzustellen und ein Repaircafé – voraussichtlich im Herbst – zu eröffnen. Alles Projekte, die nach Wettbewerbskriterien zur Stärkung des Gemeinschaftslebens beitragen und Perspektiven für die Zusammengehörigkeit des Dorfes zeigen.

Mit dem Bornheimer Heimatpreis ausgezeichnet

„Im Rahmen unserer Angebotsvielfalt hat sich gezeigt, dass sehr viele Bewohner unseres Dorfes an einer positiven Entwicklung nicht nur interessiert sind, sondern auch aktiv daran mitarbeiten“, meint Hanft. Es seien vor allem Projekte, die das Leben im Ort und das Miteinander seiner Bewohner positiv beeinflusst hätten. So habe auch die Verleihung des Bornheimer Heimatpreises an die Initiative „Wir alle sind Brenig“ gezeigt, dass diese auch außerhalb des Dorfes großen Anklang gefunden hätte.

Doch neben den sozial ausgerichteten Projekten vergoldeten auch die sichtbaren Schönheiten Brenigs die Teilnahme am Wettbewerb. Zuletzt war man vor zwölf Jahren dabei gewesen und hatte für die Aufstellung der Pieta am Bergkreuzweg einen Sonderpreis erhalten. Dieses Mal konnte der restaurierte und über die Ortsgrenzen hinaus bekannte Kreuzweg mit seinen vierzehn kapellenartigen Stationshäuschen aus Feldbrandziegeln einen Beitrag zur prämierten Anmut Brenigs leisten.

Obstblütenlandschaft und Jakobsbank

Der in Brenig geborene Hanft, der sein Berufsleben lang an der Kölner Stadtentwicklung mitgewirkt hatte, konnte die Jury allerdings auch auf so profane wie nützliche Dinge wie eine öffentliche Fahrradluftpumpe und den öffentlichen Bücherschrank aufmerksam machen. Hanft nutzte eine kleine Bustour der Kommission vorbei am vorbildlich restaurierten Schornshof, dem Wasserturm sowie dem Golfplatz des Römerhofs dafür, um auf die Obstblütenlandschaft ebenso hinzuweisen, wie auf die Jakobsbank, die von Breniger Bürgern seit vielen Jahren gepflegt und instandgehalten wird.

Neben der goldenen Auszeichnung konnte sich der Ortsausschuss über eine Prämie von 1300 Euro sowie einen Sonderpreis von 600 Euro für die Gemeindesozialstelle zur Unterstützung weiterer Aktivitäten freuen.