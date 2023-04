Archäologische Arbeiten im Gange So geht es mit dem Baugebiet Me18 in Merten weiter

Bagger sind derzeit an vielen Stellen in Merten zu sehen. Der Glasfaserausbau schreitet, wie berichtet, voran, an der Bonn-Brühler-Straße (L 183) in Höhe der Tankstelle wird die Verrohrung des Mühlenbachs erneuert und zwischen Beethoven- und Offenbachstraße läuft die Erschließung für das Baugebiet Me 16. Nun sind – nur einen guten Kilometer weiter – auch Erdarbeiten auf der Fläche des geplanten Baugebiets Me 18 an der Lannerstraße zu beobachten. Dabei handelt es sich jedoch noch nicht um Bauarbeiten für die vorgesehene Wohnbebauung, sondern ein Archäologenteam kümmert sich um die Dokumentation von 5.000 bis 7.000 Jahre alten Spuren.